Sichere Dir tolle Disney Überraschungen bei der zauberhaften Sternensuche

Nimm teil an der zauberhaften Sternensuche mit Disney Scan im Centro in der Weihnachtszeit und sichere Dir tolle Disney Überraschungen bei teilnehmenden Handelspartnern!



Um teilzunehmen, lade die Disney Scan App runter und starte vor Ort Deine zauberhafte Sternensuche! C&A, Saturn und der LEGO Store haben die passenden Stern-Abbildungen mit QR Code in ihrem Schaufenster oder auf ihren Einkaufsflächen. Wenn Du diese Sterne findest, öffne die APP und scanne den QR Code im Stern.



Sobald Du den QR Code im Stern gescannt hast, erscheint in der App die Disney Überraschung und die digitalen Disney Downloads. Die verschiedenen Disney Überraschungen sind unter den jeweiligen Voraussetzungen bei den teilnehmenden Handelspartnern im Dezember erhältlich.



Mache Dein Einkaufserlebnis in dieser Weihnachtszeit noch zauberhafter mit der Sternensuche und lade die Disney Scan APP herrunter, um bereit zu sein für die Teilnahme.