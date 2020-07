Mary und Bert

Wenn man – so wie Mary Poppins – in jeder Hinsicht perfekt ist, braucht man jemanden, an dessen Schulter man sich anlehnen kann. Bert ist der ideale Freund dafür: Er ist immer für Mary da und taucht an jeder Straßenecke auf, um ihr ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und sie durch Kreidebilder auf magische Abenteuer mitzunehmen. Selbst eine langweilige Aufgabe wie Schornsteinfegen verwandelt Bert in einen Riesenspaß aus Tanz und Gesang. Wer hätte nicht gerne so einen Freund?