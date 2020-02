Disney Weihnachtsgeschenke

Du hast alle Weihnachts-Pullover und -Dekorationen zusammen? Gut! Dann ist es jetzt an der Zeit, sich um die Geschenke zu kümmern! Für die Kinder empfiehlt sich ein Blick in die Kollektionen zu den größten Filmen des Jahres. Ob „Die Eiskönigin 2“, „Toy Story - Alles hört auf kein Kommando“, „Star Wars – The Rise of Skywalker“ oder „König der Löwen“ – shopDisney hat das perfekte Geschenk für jeden Fan. Für die größeren Kinder führen wir bequeme und gemütliche Kapuzenpullis mit Marvel-, Toy Story und „Micky und seine Freunde“-Designs, die sicher für Freude sorgen. Wirf ebenfalls einen Blick in die breite Auswahl an Accessoires für Erwachsene – einschließlich Taschen mit Figurenmotiven, Tassen und Schmuck, die sicher jeder gerne in diesem Jahr unter dem Baum finden möchte.