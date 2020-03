Was zeigt Pixar auf Disney+

Pixar Klassiker neu entdecken

Betrete die Welt von Pixar auf Disney+ - jetzt kannst du deine Lieblingsfiguren wieder in atemberaubender Animation erleben und die wunderbaren Pixar-Geschichten immer und immer wieder anschauen. Tauche mit Dorie, Marlin und Nemo in die Unterwasserwelt oder folge dem liebenswerten Roboter WALL.E und seiner Roboterdame „EVE“ auf eine herzerwärmende, romantische Reise durch Raum und Zeit. Mit dem 78 Jahre alten, pensionierten Carl Fredricksen, der seinen Lebenstraum erfüllen möchte, kannst du in "Oben" mit seinem Haus und unzähligen Ballons in das Amazonas-Gebiet fliegen. Dank der großen Auswahl an Pixar Klassikern findest du auf Disney+ all deine Lieblingsfilme.