Disney+ Originals

Vom ersten Tag an gibt es brandneue, exklusive Originals von Disney. Kehre zurück in die Welt von East High mit „High School Musical: The Musical: Die Serie“ oder folge der Geschichte von Elena Cañero-Reed, die in der Serie „Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin“ eines Tages Präsidentin der USA werden wird, aber zunächst muss sie ihr erstes Jahr durch den Dschungel der Mittelschule schaffen. Es gibt auch exklusive Filme, darunter eine bezaubernde Neuverfilmung des Zeichentrickklassikers „Susi und Strolch“ oder„Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie“ vom preisgekrönten Filmemacher Tom Mccarthy.