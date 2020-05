Was du im Mai auf Disney+ sehen solltest:

Star Wars Day

Mai ist ein fantastischer Monat – nicht nur deshalb, weil er Wortspiele rund um Star Wars Themen erlaubt. Hier findest du einen Überblick über einige neue Star Wars Shows, die diesen Monat auf Disney+ verfügbar sind. May the Fourth be with you!

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Der neueste Film des Star Wars Universums und der Abschluss der Skywalker Saga ist endlich in diesem Monat auf Disney+ zu finden. Begib dich auf eine legendäre Reise zu einer weit, weit entfernten Galaxis, wo Legenden geboren werden und die finale Schlacht um die Freiheit erst noch bevorsteht.

Disney Galerie: The Mandalorian

Blicke hinter die Kulissen und erfahre, was sich bei der exklusiven Disney+ Serie „The Mandalorian“ hinter der Kamera abspielt. Jedes Kapitel erforscht eine andere Facette der ersten Live-Action-Serie von Star Wars in Form von Interviews, zusätzlichen Szenen und Gesprächen mit Jon Favreau.

Star Wars Resistance Staffel 1 & 2

Beide Staffeln der beliebten animierten Serie des Star Wars Universums sind in diesem Monat auf Disney+ verfügbar. Folge der Geschichte und den Abenteuern von Kazuda Xiono, einem Pilot der Neuen Republik, der vom Widerstand dazu rekrutiert wird, die Erste Ordnung auszuspionieren. (Staffel 1 ab 4. Mai & Staffel 2 ab 15. Mai)

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy

Ein Dokumentarfilm von 2004 unter der Regie von Kevin Burns und erzählt von Robert Clotworthy. Er dokumentiert das Making-of der originalen Star Wars Trilogie: „Der Krieg der Sterne“ (1977), „Star Wars - Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ (1980) und „Star Wars - Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) und ihre Auswirkungen auf die Popkultur.