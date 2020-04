Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney+. Hier findest du unsere Top-Favoriten für April.

Jetzt, da du dich bei Disney+ angemeldet und begonnen hast, alle Kostbarkeiten an verfügbaren Filmen und Serien zu erkunden, wirst du dich wahrscheinlich fragen, was gibt es Neues im kommenden Monat. Neben den brandneuen Folgen der legendären Star Wars Serie „The Mandalorian“, der atemberaubenden Dokumentarserie „The Imagineering Story“ und der fantastischen Serie „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ findest du hier eine neue Auswahl an Titeln.