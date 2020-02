Verleihe deinem Schreibtisch ein wenig Disney-Flair

Disney-Hefte und Tassen

Erlebe mit dieser Tasse von 'König der Löwen' mit Simba, Timon und Pumbaa afrikanischen Flair am Arbeitsplatz. Die schöne Tasse zeigt die drei Figuren, mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang im Hintergrund und ist perfekt für deinen morgendlichen Koffeinschub geeignet. Nimm doch dann noch dieses auffällige König der Löwen-Heft in DIN A4-Format von Disney Store mit lebendigem Design und den unvergesslichen Figuren aus dem Film oder das König der Löwen-Heft mit Prägemuster und Simba-Anstecknadel dazu. Wenn Du eine neue Schreibtisch-Tasse suchst, bist hier genau richtig, um eine ganz neue Art des Trinkens zu entdecken. Wähle zwischen der Prinzessin und dem Frosch, feiere das 10-jährige Jubiläum seit der Veröffentlichung des Films oder gehe ab mit unseren Chip’n’Dale-Bechern mit Wrap-Around-Charakterdetails, um 30 Jahre dieses schelmischen Duos zu feiern. Du kannst auch den Mr.-Toad-Becher nehmen, um die 70 Jahre seit der Veröffentlichung von The Adventures of Ichabod and Mr Toad zu feiern.