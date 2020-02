Die Star Wars-Saga

Entdecke mit dieser Star Wars-Kollektion die besten Spielzeuge aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Jeder Jedi kann mit unserer Auswahl an Lichtschwertern die Macht spüren - ob du dem Widerstand zu Hilfe eilst oder um die Herrschaft über die Galaxis kämpfst.

Mache die Spielstunde zu einem Erlebnis – mit den Lieblingsfiguren deines jungen Padawans. Wir bieten dir eine Auswahl an sprechenden Actionfiguren sowie einen interaktiven R2-D2 und BB-8. Und für das etwas andere Erlebnis schau dir am besten unsere Star Wars-Scriballs an, die die Football-Künste deines kleinen Jedi in eine andere Gelaxis versetzen.