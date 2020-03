Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie

Unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers Tom McCarthy ist "Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie" von Disney+ entstanden: Der allerbeste verdeckte Ermittler der Welt", das auf dem Bestseller „Mistakes Were Made“ basiert, folgt den urkomischen Heldentaten unseres schrulligen, unbeweglichen Helden Timmy Flop, der zusammen mit seinem 1.500 Pfund schweren Polarbärenpartner Super die Detektei Super Flop Inc. in Portland betreibt. Als Kauz aus der Grundschule muss der ahnungslose, aber selbstbewusste Timmy (Winslow Fegley) die Welt der Erwachsenen um sich herum navigieren, einschließlich die, seiner überlasteten Mutter (Ophelia Lovibond), ihres wohlmeinenden Freundes (Kyle Bornheimer), seines Lehrers und Erzfeindes (Wallace Shawn) und des Schulberaters (Craig Robinson), all´ das, um der beste Detektiv der Welt zu werden. Die Regie führte Tom McCarthy, der für sein Drehbuch "Timmy Flop", das im Rampenlicht steht, einen Oscar gewann: Der allerbeste verdeckte Ermittler der Welt " wurde von McCarthy & Stephan Pastis geschrieben, basierend auf dem Buch von Pastis. Die Produzenten sind Jim Whitaker, p.g.a., und Tom McCarthy, p.g.a., wobei Michael Bederman und Kate Churchill als ausführende Produzenten fungieren. Die Hauptdarsteller des Films sind Winslow Fegley, Ophelia Lovibond, Kyle Bornheimer, Wallace Shawn und Craig Robinson.