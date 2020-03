Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin

Eines Tages wird Elena Cañero-Reed Präsidentin der USA werden, aber zunächst muss sie ihr erstes Jahr durch den Dschungel der Mittelschule schaffen. Als Sechstklässlerin in Miami, Florida, lernt Elena wertvolle Lektionen, die die Basis ihres zukünftigen Erfolges bilden. Seite an Seite mit ihrer besten Freundin Sasha, ihrem Bruder Bobby, Mutter Gabi und deren neuen Freund Sam, hält Elena die ausschlaggebenden Höhen und Tiefen ihres Weges in ihrem treuen Tagebuch fest.