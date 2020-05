In chronologischer Reihenfolge

Die Filme folgen einer inhaltlichen Chronologie und viele Fans sind der Meinung, dass man diese auch respektieren sollte. In diesem Fall beginnst du mit „Star Wars: Die dunkle Bedrohung“ und siehst dir einen Film nach dem anderen an, bis hin zu „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“. Vergiss nicht, zwischen „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ die Serie „The Mandalorian“ einzuschieben. Und streame unbedingt „Rogue One“ vor „Star Wars: Eine neue Hoffnung“, um die ganze Palette an Emotionen zu erleben. Diese Reihenfolge ist etwas für die Puristen unter uns.