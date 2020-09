2. Das Kind!

Wir müssen an dieser Stelle unbedingt eine der besten Figuren überhaupt erwähnen: das Kind. Die ach so süße Figur zählte bereits vor dem Start der Show zu den absoluten Favoriten der Fans. Wie viele andere 50-jährige Kleinkinder können das von sich behaupten? Wenn auch dein Instagram-Feed nur so von dem Kind gewimmelt hat, du die Show aber immer noch nicht gesehen hast, dann ist es höchste Zeit, herauszufinden, was es mit dem Hype auf sich hat. Du wirst nicht enttäuscht sein!