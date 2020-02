Schreibwaren

Rucksack und Brotdose sind erledigt. Schauen Sie sich auch unsere Schreibwaren an. Bei shopDisney finden Sie alle notwendigen Utensilien für einen gelungenen Schulstart. In diesem Jahr umfasst unser Sortiment auch komplette Sets bestehend aus Stiften, Bleistiften, Radiergummis und Linealen bis hin zu Federtaschen mit lustigen und coolen Figuren, in denen die Kinder alles unterbringen können, was sie im Unterricht brauchen. Wir sind selbst große Fans dieser Toy Story-Federtasche in Raketenform, auf der die liebenswerten Außerirdischen abgebildet sind, und die mit einem Metallic-Finish für Glanz im Klassenzimmer sorgt. Und auch dieses rosafarbene Glitzer-Mäppchenmit Minni Maus-Print, Reißverschlüssen mit Schleifchen und sogar Minnie-Maus-Ohren oben drauf.