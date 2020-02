Schlafanzüge mit Disney-Motiven für Kinder

Bei shopDisney findest du immer den passenden Schlafanzug, ganz gleich welche Disney-Figur deinem Kind gefällt. Fans von winterlichen Abenteuern in abgelegenen Wäldern werden diese Schlafanzüge mit Motiven von 'Die Eiskönigin' Iieben, in die es sich in frostigen Nächten wunderbar einkuscheln lässt. Sie sind mit Motiven der berühmten Schwestern und Glitzerelementen versehen. Interessiert sich dein Kind eher für die Abenteuer von Spielzeugfiguren, dann sind die Schlafanzüge mit Figuren aus 'A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando' genau das Richtige. Neben schicken Streifen zieren der Weltraumkrieger Buzz und Cowboy Woody die Modelle. Schau dir die gesamte Schlafmodekollektion für Kinder mit Star Wars-, Marvel- und Disney Prinzessinnen-Motiven an.