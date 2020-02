Und nicht vergessen!

Bis zum ersten Weihnachtsfeiertag ist der Weihnachtsmann im Walt Disney Studios Park, begrüßt Gäste und erfüllt Wünsche. Andere Figuren – darunter Minnie, Buzz Lightyear, Marie und Klopfer – schlendern in voller Festtagsaufmachung durch beide Parks. Vor den Toren der Parks können Gäste den Jahresausklang im Disney Village mit einem Bummel durch einen traditionellen Weihnachtsmarkt voll Geschenkartikeln und Leckereien begehen. Die Zimmer in den Disney Hotels werden in Weihnachtsdekoration erstrahlen, mit einem funkelnden Baum und Disney Geschenken.