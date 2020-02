3 Gründe, warum wir von Star Wars™: Galaxy's Edge begeistert sind.

2. Die Erlebnisse

Millennium Falcon: Smugglers Run – ab dem Eröffnungstag.

Schon mal ein Raumschiff geflogen? Egal. Bei Millennium Falcon: Smugglers Run gehst du an Bord des Millennium Falken, wo Legenden entstanden sind und neue entstehen werden. Eure Crew wird Teil einer verdeckten Mission. Ganz egal, ob als Pilot, Ingenieur oder Schütze, jede Rolle ist wichtig, wenn du die Kontrolle über den schnellsten Schrotthaufen in der Galaxis übernimmst. Die Motoren rumpeln, wenn der Falke in den Hyperraum und in das Abenteuer eintaucht, von dem du schon immer geträumt hast. Auf dem Weg dorthin erwartet dich Spannung, aber auch die drohende Gefahr der Ersten Ordnung - für die du für alle Zeiten der Feind sein wirst. Mach dich bereit für den Kampf!

Star Wars: Rise of the Resistance – kommt bald.

Beruhige deine Nerven und besinne dich zur Entschlossenheit, denn bei Star Wars: Rise of the Resistance, dessen Eröffnung im Laufe des Jahres erwartet wird, hast du mit anderen Rekruten des Widerstands einen Transport bestiegen, der von einem Sternenzerstörer gekapert wurde. Zieh den Kopf ein! Gleich wirst du von Sturmtrupplern umringt und gerätst ins Blasterfeuer. Das reicht dir noch nicht? Erstarre, wenn du um die Ecke biegst und einen turmhohen AT-AT entdeckst - seine Laser Genau. Auf. Dich. gerichtet. Aber dann - in der Hitze des Gefechts spürst du ganz klar eine Präsenz in der Luft, als plötzlich ein rotes Leuchten die Dunkelheit durchbricht und das Knistern eines Lichtschwerts den Showdown mit Kylo Ren höchstpersönlich ankündigt.