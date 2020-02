Lass die größten Momente der Saga wieder aufleben

Der Walt Disney Studios Park wird Kulisse für die zahlreiche Events und Shows während der Saison. Star Wars: A Galaxy Far, Far Away gibt dir die Chance, die Galaxis bei einer Schlacht gegen die dunkle Seite mit Darth Vader unf Kylo Ren zu erleben. In dieser unglaublichen Show tauchen neben brandneuen Szenen auch Figuren wie BB-8 und Boba Fett auf.