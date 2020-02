Die Marvel Saison der Superhelden wird im Walt Disney Studios Park stattfinden. Sowohl das Guardians of the Galaxy Awesome Dance-Off als auch die Stark Expo: Make way for a Better Tomorrow wird mehrmals täglich im Production Courtyard, direkt vor dem Hollywood Tower Hotel, aufgeführt. Nebenan, im Studio Theatre wird die Show Marvel: Superheroes United bis zu 5 mal täglich zu sehen sein.