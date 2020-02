Entdecke das neue Toy Story Land in Walt Disney World Auf die Plätze, fertig, los! Im Walt Disney World Resort in Florida erwecken neue Attraktionen, Erlebnisse und interaktive Spiele Andys Hinterhof zum Leben. Erlebe die Welt von Woody, Buzz und ihren Freunden in Disney's Hollywood Studios mit Abenteuern wie einer Fahrt mit Slinky Dog oder einer Runde in einer fliegenden Untertasse. Elf Hektar voller Spaß und bunten Farben begeistern besonders, wenn man auf spielzeuggröße geschrumpft ist. Finde heraus, was Familien im brandneuen Toy Story Land alles entdecken können.