Oster-Plüschfiguren

Schon mal überlegt, ob Micky, Minnie, Stitch und Angel noch süßer sein könnten? Können sie – in flauschigen Häschenkostümen. Mit ihren großen Ohren sind sie einfach zu putzig. Jede Plüschfigur hält ein kleines Frühlingstier in der Hand. Außerdem ist „Disney Store 2019“ in die Füße gestickt, ideal für Disney Sammler. Alle Figuren sind superweiche neue Kuschelfreunde und bereit für Oster-Abenteuer.