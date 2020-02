Haushaltswaren

Jeder weiß, dass der beste Freund eines Hundes sein Mensch ist. Warum also sollten nicht beide gleichzeitig etwas bekommen? Mit dem lustigen Hundehalsband und dem dazu passenden Armband, das mit deinen Lieblings-Disney-Welpen verziert ist, kannst du und dein Hündchen im gleichen Look zusammen spazieren gehen und dabei allen deine schönen blauen Accessoires präsentieren.

Warum nicht eine Tasse Tee trinken, während dein bester Freund das Frühstück in der passenden Keramik-Tasse und Hundeschüssel genießt, mit einer Reihe geliebter Disney-Hunde drauf und den Worten „I love my dog/human“ auf dem Boden. Gönne dir anschließend einen Morgenspaziergang zusammen mit der von 'Bolt' inspirierten Reisetasse „My Dog is My Hero“ und unseren aufregenden Oh My Disney Hundespielsachen.

Wähle zwischen den drei bunten Bällen nach Baseball-Art mit Dug (Oben), Winston (Liebe geht durch den Magen) und Max (Arielle, die Meerjungfrau), komplett mit Quietschern, die dich und deinen Hund zum Bellen bringen. Oder aber, falls dein Hundebegleiter das Apportieren noch nicht ganz beherrscht und Plüschtiere eher dein Ding sind, dann schau dir unbedingt unseren geliebten weichen Mr. Carrot Quietscher von Bolt an.