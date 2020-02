Plüschfiguren und Becher

Über eine kuschlige Umarmung einer Disney Plüschfigur von shopDisney freut sich deine Mama mit Sicherheit. Bei so vielen Figuren hat man die Qual der Wahl, aber wir sind total begeistert von diesem Dumbo aus der neuen Realverfilmung mit seinen großen Flatterohren und den strahlend blauen Augen. Falls du nach einem kleineren Andenken suchst, dass deine Mutter in der Handtasche bei sich tragen kann, dann sieh dir die hinreißende Tiny Big Feet Kollektion mit klassischen Figuren wie Micky, Minnie, Buzz und Woody an, die ihr mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie immer findest du bei shopDisney die besten exklusiven Disney Becher, darunter diesen herrlichen Mary Poppins und natürlich einen mit Dumbo Motiv direkt aus dem neuen Film. Deine Mama wird bei jedem Schluck an dich denken.