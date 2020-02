Wir stellen vor: Minnie Mouse The Main Attraction

Eine monatliche Sammlerserie für 2020, exklusiv bei shopDisney und im Disney Store.

Ist Minnie deine Lieblingsmaus? Bist du ein Fan des wundersamen Zaubers der Disney Parks? Dann komm gleich hier entlang, denn du wirst diese neue Kollektion lieben, in der die Modeikone Minnie Maus die Themenparks erkundet. Am 18. eines jeden Monats erscheint eine limitierte Plüsch-Minnie, die ein ganz besonderes, an eine Attraktion in den beliebten Disney-Themenparks angelehntes Outfit trägt. Es ist, als hätte jemand unsere beiden liebsten Dinge vereint.

Neben dieser monatlich erscheinenden Plüschfigur gibt es außerdem eine Tasche, ein Ansteckerset, einem Becher und Minnie-Ohren – und das alles ebenfalls mit dem Motiv der gleichen Disney-Parks-Attraktion! So wird „Minnie Mouse The Main Attraction“ bald zu deiner neuen monatlichen Leidenschaft.

Die Kollektion „Minnie Mouse The Main Attraction“ erscheint exklusiv bei shopDisney und im Disney Store, und wir sind sicher, dass du dich sofort in sie verlieben wirst.Die Kollektion „Minnie Mouse The Main Attraction“ erscheint exklusiv am 18. eines jeden Monats bei shopDisney und im Disney Store, und wir sind sicher, dass du dich sofort in sie verlieben wirst.