Wer sind die Charaktere aus dem Marvel Cinematic Universe und wer von ihnen bekommt eine eigene Serie auf Disney+?

Wanda, Vision, Sam Wilson, Bucky Barnes und Loki sind nicht die einzigen Charaktere, denen eine eigene Serie gewidmet wird. Du kannst dich auch auf die actiongeladenen Geschichten von Hawkeye, Jennifer Walters (alias She-Hulk), Talos, Nick Fury und James Rhodes sowie auf die Bekanntschaft mit einigen neuen Charakteren freuen.

Weitere Marvel Originalserien, die demnächst auf Disney+ verfügbar sein werden

Die Produzenten bei Marvel sind derzeit sehr beschäftigt und wir aktualisieren diese Seite regelmäßig, um dich über die neuesten Ankündigungen und Erscheinungsdaten auf dem Laufenden zu halten. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf all die spannenden Serien, auf die du dich freuen kannst:

Black Widow: Ab 9. Juli 2021 mit VIP-Zugang auf Disney+ verfügbar

In diesem actiongeladenen Spionage-Thriller ist Scarlett Johansson erneut in ihrer Rolle als Natasha Romanoff alias Black Widow zu sehen. In ihrem neuen Abenteuer muss sich die Marvel-Heldin den dunkleren Seiten ihres bisherigen Lebens stellen, als sich eine gefährliche Verschwörung mit Verbindungen zu ihrer Vergangenheit auftut. Verfolgt von einer Macht, die vor nichts zurückschrecken wird, um sie zu Fall zu bringen, muss sie sich mit ihrer Vorgeschichte als Spionin und den zerbrochenen Beziehungen auseinandersetzen, die sie hinterlassen hat, lange bevor sie ein Avenger wurde. Florence Pugh und Rachel Weisz sind als Yelena und Melina ebenfalls Teil der Besetzung.

What If...? (Originaltitel): Erscheint voraussichtlich im Sommer 2021

In der ersten Animationsserie der Marvel Studios werden einige Ereignisse aus den Filmen aus einem neuen Blickwinkel erzählt und faszinierende alternative Szenarien aufgeworfen. Aber keine Sorge, es handelt sich dabei nur um Tagträume – die Handlung dieser Serie hat keine Auswirkungen auf die Zukunft deiner Lieblingscharaktere. Aber es ist doch immer spannend, sich die Frage „Was wäre, wenn …“ zu stellen. Jeffrey Wright übernimmt die Rolle von Uatu, dem Beobachter, der uns durch diese Serie mit Starbesetzung und vielen altbekannten Gesichtern führt.

Ms Marvel (Originaltitel): Erscheint voraussichtlich 2021

Iman Vellani spielt die erste muslimische Superheldin im Marvel-Universum. Kamala Khan ist ein Teenager aus Jersey City mit polymorphe Superkräften, die plötzlich zutage treten. Das junge Mädchen ist eine gute Schülerin, eine begeisterte Gamerin und verfasst zudem unermüdlich Fan-Fictions über ihre liebsten Superhelden. Ganz besonders bewundert sie Captain Marvel. In der Schule ist sie eine Außenseiterin und auch mit ihrer Familie hat sie wenig gemeinsam. Doch eines Tages findet sie heraus, dass auch sie selbst, genauso wie ihre großen Idole, über Superkräfte verfügt. Aber wird diese besondere Begabung ihr das Leben erleichtern?

Hawkeye (Originaltitel): Erscheint voraussichtlich Ende 2021

Jeremy Renner verkörpert erneut Hawkeye, den geschickten Bogenschützen, dem nun eine eigene Serie gewidmet wird. In seinem neuen Abenteuer, das zeitlich an die Ereignisse von Avengers: Endgame anknüpft, tut sich der Marvel-Held mit einer weiteren berühmten Bogenschützin aus der Comicreihe zusammen – Kate Bishop, gespielt von Hailee Steinfeld. Mit von der Partie sind auch Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James und Newcomerin Alaqua Cox als Maya Lopez.

She-Hulk (Originaltitel): Erscheinungsdatum noch nicht bekannt

In dieser neuen Comedyserie eilt Bruce Banner seiner Cousine Jennifer Walters zu Hilfe, als diese dringend eine Bluttransfusion benötigt. Und, wer hätte es gedacht, er gibt damit auch seine Superkräfte an sie weiter. Tatiana Maslany verkörpert Jennifer, die sich als Anwältin auf Mandanten mit übermenschlichen Fähigkeiten spezialisiert hat. Neben Tim Roth, der in die Rolle von Abomination schlüpft, wird Mark Ruffalo wieder als Hulk zu sehen sein.

Moon Knight (Originaltitel): Erscheinungsdatum noch nicht bekannt

Ethan Hawke und May Calamawy spielen die Hauptrollen in dieser Serie rund um Moon Knight alias Marc Spector. Bei diesem komplexen Charakter handelt es sich um einen ehemaligen CIA-Agenten, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet. Seine multiplen Identitäten machen sich als vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten bemerkbar, die allesamt mit Ikonen aus der ägyptischen Mythologie in Zusammenhang stehen.

Secret Invasion (Originaltitel): Erscheinungsdatum noch nicht bekannt

In dieser Serie treten Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als der Skrull Talos auf. Die beiden Charaktere trafen in Captain Marvel erstmals aufeinander. Als Crossover-Comic-Event rückt diese Serie eine Gruppe von Skrulls in den Fokus, die als Gestaltenwandler bereits seit Jahren die Erde infiltrieren.

Ironheart (Originaltitel): Erscheinungsdatum noch nicht bekannt

In dieser Serie verkörpert Dominique Thorne die geniale Erfinderin Riri Williams, die an einer fortschrittlichen und ausgeklügelten Rüstung arbeitet, die sich mit dem Anzug von Iron Man messen kann.

Wir freuen uns schon riesig auf die neuen Marvel-Inhalte, die demnächst auf Disney+ erscheinen, und hoffen, du bist ebenso gespannt wie wir. Schau regelmäßig hier vorbei, wir melden uns bald mit neuen Updates!