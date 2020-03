Lamp Life

Porzellinchen feiert ein großes Comeback in Disney und Pixars A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando und spielt auch in Pixars brandneuem animierten Kurzfilm Lamp Life die Hauptrolle. Lamp Life beantwortet die Frage, was mit Porzellinchen geschehen ist, seit wir sie zuletzt in Toy Story 2 gesehen haben. Schließt euch Woody und Giggle McDimples an und lasst euch Porzellinchens wilde Abenteuer erzählen. Der Film ist exklusiv auf Disney+ zu sehen.