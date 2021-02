Um eine Mitmachbox anzufordern, muss euer Kindergarten bis zum 17.03.2021, unter Zustimmung der Kindergartenleitung, eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse senden: kindergartenpreis@disney.de.



In der E-Mail müssen lediglich folgende Informationen aufgelistet sein:

- Name des Kindergartens

- Adresse des Kindergartens

- Kontaktperson im Kindergarten



Falls eure E-Mail eine dieser Informationen nicht beinhaltet, kann leider keine Mitmachbox an euren Kindergarten verschickt werden. In diesem Fall bitten wir euch, eine neue E-Mail mit den vollständigen Informationen an uns zu versenden.

Durch den Erhalt einer Mitmachbox hat hat euer Kindergarten anschließend die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen: Hierzu muss er uns postalisch ein bzw. mehrere Fotos der gebastelten Werke zusenden und hat dadurch die Chance, einen von zehn tollen Preisen zu gewinnen. Das Los entscheidet.



Hinweis zur aktuellen Lage: Falls es dazu kommen sollte, dass Kindergärten im Laufe der Aktion geschlossen werden müssen, kann euer Kindergartengarten nach wie vor eine Mitmachbox anfordern und zugeschickt bekommen. Die Bastelanleitungen und Bastelschablonen können anschließend von den Eltern persönlich im Kindergarten abgeholt werden oder per E-Mail o.Ä. an die Eltern geschickt werden. Die Kinder können dann von Zuhause aus ihre tollen Osterkörbchen und Eierbecher basteln. Fotos der gebastelten Werke können anschließend zurück an den Kindergarten geschickt werden, der diese dann offiziell bei uns einreicht und somit am Gewinnspiel teilnimmt.



Der Hauptpreis besteht aus 2.000€, die von ROSSMANN bereitgestellt werden und weiteren tollen Spielsachen für den Kindergarten: