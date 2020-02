Impressum

Inhaberin und Betreiberin dieser Webseite und der Disney Channel App ist The Walt Disney Company Limited. Registriert in England und Wales mit Sitz 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, England

Registernummer: 530051

Ust.-ID: 539293808

Hilfe: disney.de/hilfe

Kontakt: help@disney.co.uk

Information gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG)

Inhaltlich verantwortlich für den über die Webseite und über die Disney Channel App verbreitete(n) Disney Channel Live Stream und die Disney Channel Mediathek ist:

The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Anschrift:

Lilli-Palmer-Str. 2

80636 München

Vertreten durch die Geschäftsführer:

Roger Crotti, Marsha L. Reed

Telefon: +49 (0) 89/99340-0

Telefax: + 49 (0) 89/99340-139

Hilfe: disney.de/hilfe

E-Mail: hilfe@disney.de

Bitte beachten Sie, daß der Disney Store in der Neuhauser Str. 39 und nicht in der Lilli-Palmer-Str. 2 in München ist.

Datenschutz E-Mail: datenschutz@disney.de

Jugendschutzbeauftragte TV und Online: Julia Thielmann

Jugendschutz E-Mail: jugendschutz@disney.de

(Bitte beachten Sie, daß unter dieser E-Mailadresse ausschließlich Fragen zum Jugendschutz beantwortet werden. Für alle sonstigen Anfragen steht Ihnen die oben genannte Hilfe-Adresse zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.)

Programmaufsicht für den Disney Channel: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen



Handelsregister HRB 131127 Amtsgericht München

Sitz der Gesellschaft: München

Ust.-ID: DE238023010

Die The Walt Disney Company Germany GmbH ist Mitglied der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM)

Bei Beschwerden über jugendschutzrelevante Inhalte in diesem Angebot benutzen Sie bitte das online Beschwerdeformular der fsm.

Dieses Impressum gilt auch für unsere Social Media Angebote auf Facebook, Youtube und Twitter.

Ihre personenbezogenen Daten, die über diese Webseite erhoben werden, werden von der The Walt Disney Company Limited verwaltet und kontrolliert. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie Richtlinie.



FragFinn

tv.disney.de ist von fragFINN geprüft und als kindgerechte und sichere Seite in der fragFINN-Whitelist.

Damit eine Website in die Whitelist aufgenommen werden kann, muss sie strenge Kriterien erfüllen, die von Fachleuten erstellt, regelmäßig überarbeitet und aktualisiert werden (z. B. kindgerechte Inhalte). Ein unabhängiges Team von Medienpädagogen stellt die Liste zusammen, ergänzt und kontrolliert sie regelmäßig.