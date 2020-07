So entstand der Animationsfilm „Die Eiskönigin 2“

Bei der Entstehung eines Animationsfilms hat jeder Mitwirkende seine eigene Methode, um entsprechende Vorbereitungen für eine Szene zu treffen. Doch eine Sache bleibt immer gleich: das sogenannte „Issuing“. Hierbei handelt es sich um die detaillierte Besprechung einer Szene mit der Regie, bei der die wichtige Frage geklärt wird, wie die Szene aussehen soll. In dieser Phase erklären die Regisseure Jennifer Lee und Chris Buck, wie sie sich die einzelnen Charaktere und ihre Bewegungen generell vorstellen. Das Animationsteam trägt anschließend all diese Informationen zusammen und verwendet sie als Grundlage, um den Film zum Leben zu erwecken.

Nach dem „Issuing“ wird das Layout für eine Szene entwickelt. Das Animationsteam hat dann die Aufgabe, die Ideen der Regie aufzugreifen und auf dieser Basis die Charaktere zu formen. Du fragst dich, wie genau das Team dabei vorgeht? Indem es die Handlungen in der Realität nachstellt! Um zu wissen, wie das Ganze am Ende aussehen könnten, müssen häufig Bewegungen durchgespielt oder Referenzszenen gedreht werden. Co-Head of Animation Becky Bresee erklärt diesen Prozess folgendermaßen: „Entweder spiele ich die Szene selbst durch oder ich bitte meine Töchter darum. Manchmal übernimmt diesen Part [sogar] mein Ehemann. Jeder trägt seinen Teil dazu bei.“