Gespenstische Halloween-Accessoires

Wenn der volle Grusel nicht so ganz dein Stil ist oder aber du das ganze Jahr über ein wenig Angst in deine Garderobe bringen willst, dann sieh dir unsere spektakulären, gruseligen Accessoires bei shopDisney an. Für den subtilen Hauch von Halloween-Geist gibt es unsere umfangreiche Pin-Kollektion von Hocus Pocus, The Nightmare before Christmas, der Geistervilla und einigen mehr.

Wenn eine Halloween-Kopfbedeckung mehr zu deiner Vorstellung von einem kultigen Accessoire passt, dann haben wir unzählige Ohren, Hüte und Hörner, die alle darauf warten, dich in der Nacht des Schreckens zu begleiten. Und vergiss nicht, eine unserer verzaubernden Taschen, allesamt in höchster Qualität gefertigt, mit aufwendiger Stickerei, fühlbaren Details und vielen Taschen, perfekt zum Aufbewahren all deiner Halloween-Süßigkeiten. Egal, ob du nun ein Last-Minute-Gespenst oder ein Halloween-Enthusiast bist, unsere schrecklichen Funde sind der sichere Nagel im Sarg.