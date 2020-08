Soul

Es gibt so viele tolle Filme, auf die du dich freuen kannst, darunter auch das neueste Werk von Disney and Pixar.

Was macht uns Menschen aus? Warum bist du DU? Diesen November präsentieren uns die Pixar Animation Studios ihren neuen Film "Soul" und stellen uns Joe Gardner vor, den Musiklehrer einer Mittelschule, der mit dem Auftritt im besten Jazzclub der Stadt die Chance seines Lebens bekommt. Doch ein kleiner Fehltritt katapultiert ihn von den Straßen New Yorks ins "Davorseits", einen fantastischen Ort, an dem alle neuen Seelen ihre Persönlichkeiten, Eigenarten und Interessen erhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Um möglichst schnell wieder auf die Erde zurückzukehren, schließt Joe sich der altklugen Seele Nummer 22 an, die noch nie verstanden hat, was an einem Dasein als Mensch so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 die Vorzüge des Lebens schmackhaft zu machen, erhält er Antworten auf einige der wichtigsten Fragen überhaupt.



Im Kino in 2020.