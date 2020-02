„Solo: A Star Wars Story“ – Die Crew



Komm an Bord des Millennium Falken und flieg mit „Solo: A Star Wars Story“ in eine weit, weit entfernte Galaxis. Ein brandneues Abenteuer mit dem liebenswertesten Schurken der Galaxis. Bei einer Reihe waghalsiger Abenteuer in der düsteren und gefährlichen kriminellen Unterwelt lernt Han Solo seinen künftigen Co-Piloten Chewbacca kennen und trifft auf den berüchtigten Spieler Lando Calrissian – eine Reise, die den Beginn der außergewöhnlichen Freundschaft des wohl ungewöhnlichsten Helden-Duos der Star-Wars-Saga darstellt, beginnt!