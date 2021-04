Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Wenn du vom Marvel Cinematic Universe genauso begeistert bist wie wir, kannst du es wahrscheinlich auch kaum erwarten, dass die neueste Ergänzung der Marvel-Filme in die Kinos kommt. Sieh dir den brandneuen Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings an und erfahre mehr über den aktuellsten Film der Marvel Studios.