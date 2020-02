Die Magie hinter Mary Poppins' Rückkehr

Mary Poppins' Rückkehr wurde in den Londoner Shepperton Studios sowie vor Ort in und um die Stadt gedreht Dies erforderte eine spezielle Drehortgestaltung, um es authentisch wie in den 1930er Jahren erscheinen zu lassen.

"Wir wollten an diesen Orten in London drehen, um dem Publikum ein echtes Gefühl für die Stadt zu geben", sagt Produzent John DeLuca. "Wir haben sogar angefangen, diese Orte als eigenen Charaktere zu betrachten."

Sehenswürdigkeiten wie die St. Paul's Cathedral, der Buckingham Palace, der Tower of London, die Royal Exchange und Westminster sind im Film zu sehen und Emily Blunt liebte es, wie der Film London aussehen lässt.

"Ich halte den Film für einen Liebesbrief an London. Ich komme aus London und ich liebe es, dass es die Stadt so schön darstellt."