Jack-Jack Parr ist das Nesthäkchen der Familie, trinkt gern sein Fläschchen und lässt sich was erzählen. In Babysprache kann er sich schon ziemlich gut ausdrücken, sonst wirft er eben mit Essen. Ein ganz normales Kleinkind also. Wären da nicht diese seltsamen Ausbrüche… Möglicherweise wächst hier der mächtigste Parr von allen heran.



Violetta Parr ist das älteste Kind des ParrClans: eine introvertierte, gescheite 14Jährige, die auffällt – ob sie will oder nicht. Mit ihrer forschen, sarkastischen Art gibt Außenseiterin Violetta dennoch einen ziemlich normalen Teenager ab, während sie heimlich an ihren Fähigkeiten feilt: Sie kann sich unsichtbar machen und Kraftfelder erzeugen. Im Herzen ist Violetta nämlich doch eine Heldin und will an der Seite ihrer Familie das Böse bekämpfen.