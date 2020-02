Der Palast



Bevor die Orte des Geschehens in die vier Reiche verlegt werden, ist der Palast der Hauptschauplatz des Films und der Ort, an dem alle Reiche miteinander verknüpft sind. Als erholsame Abwechslung zu den Palästen in anderen Märchenklassikern wurde sein Baustil stark an Design und Architektur Russlands angelehnt.



Im Inneren des Palasts befindet sich der Thronsaal, von dem aus man Blick auf jedes einzelne Reich hat. Um Eintritt zu erhalten, muss Clara an den Palastwachen Cavalier (Omid Djalili) und Harlequin (Jack Whitehall) vorbei. Diese laufen jedoch tendenziell eher vor Gefahren davon als sich diesen zu stellen.