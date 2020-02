Ein Blick hinter die Kulissen von "Chaos im Netz"

Mehr Disney Cameos

Aufmerksame Fans sollten während des Films auch wieder nach "Easter Eggs" Ausschau halten. Insbesondere in der Welt des Internets und in der Szene, die in OhMyDisney.com stattfindet. Moore meint: "Wir bauen gerne kleine Überraschungen ein, für die Leute die gerne danach suchen. In diesem Film finden sich sehr viele."