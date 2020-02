Alles, was du über „Captain Marvel“ wissen musst

Eine neue Heldin hebt ab

Trotz der großen Auswahl an Comicgeschichten und kraftvollen Charakteren, zeigt dieser Film, warum Captain Marvel für das gesamte MCU so wichtig ist. Zu Beginn besitzt Larsons einzigartige Figur bereits ihre Kräfte, aber keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit auf der Erde als Carol Danvers.

„Zu Beginn des Films kämpft Captain Marvel auf der Seite der Kree im Kree-Skrull-Krieg. Sie hat keinerlei Erinnerung an ihr Leben als Mensch“, verrät der ausführende Produzent Jonathan Schwartz OhMyDisney. „Im Film geht es gewissermaßen darum, wie sie im Verlauf des Abenteuers wieder auf der Erde landet und erkennt, dass sie menschliche Ursprünge hat, die mit wesentlich größeren Aspekten dieses Kriegs verknüpft sind. Es ist also in vielerlei Hinsicht eine klassische Marvel Ursprungsgeschichte, nur rückwärts erzählt.“