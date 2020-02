Avengers: damals und heute

Steve Rogers alias Captain America ist für die Rolle des Superhelden buchstäblich wie geschaffen. In „Captain America: The First Avenger“ meldete er sich freiwillig für ein „Super-Soldaten“-Experiment und wurde zum Übermenschen. Er bewahrte den Tesserakt – einen Infinity-Stein – vor gefährlichen Händen, dann war er jahrzehntelang eingefroren und erwachte erst kurz vor der Einberufung der Avengers.

In „Avengers: Infinity War“ gilt Rogers immer noch als Verbrecher, nachdem er sich in „The First Avenger: Civil War“ gegen die Regierung gestellt hat. Aber schon bald werden er, Black Widow und Falcon rekrutiert, um beim Kampf gegen Thanos in der Schlacht von Wakanda zu helfen.