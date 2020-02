Artemis Fowl

Artemis Fowl, ein zwölfjähriger Wunderknabe, der einer langen Linie krimineller Superhirne enstammt, gerät in einen Kampf gegen ein mächtiges, versteckt lebendes Feenvolk, das möglicherweise hinter dem Verschwinden seines Vaters stecken.

Newcomer Ferdia Shaw spielt die Titelfigur Artemis, während Lara McDonnel ("Love, Rosie") die Rolle von Captain Holly Short einnimmt - eine temperamentvolle Elfe, die von Artemis entführt wird, um für sie Lösegeld in Form von Feengold zu fordern.

Die Academy Award®-Gewinnerin Judi Dench ("Skyfall") verkörpert Commander Root, die Leiterin der Aufklärungsdivision von LEPrecon, der Feenpolizei. Josh Gad ("Die Schöne und das Biest") spielt Mulch Diggums, einen kleptomanischen Zwerg, der versucht Holly zu retten.

Auf der Oberfläche spielt Nonso Anozie ("Cinderella") den Bodyguard der Familie Fowl mit dem Namen Butler. Tamara Smart übernimmt die Rolle der Nichte von Butler, Juliet. Miranda Riranda Raison ("Murder on the Orient Express") verkörpert Angeline, die Mutter von Artemis.

Die anderen Darsteller, unter anderem Josh McGuire ("Alles eine Frage der Zeit"), Hong Chau ("Downsizing"), Nikesh Patel ("London Has Fallen"), Michael Adubakar ("Trust me"), Jake Davies ("A Brilliant Young Mind"), Rachel Denning ("Doctor Who"), Matt Jessup ("Dread"), Simone Kirby ("Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln"), Sally Messham ("Allied") und Adrian Scarborough ("Les Misérables").

Basierend auf dem ersten Buch von Eoin Colfers gleichnamiger Bestseller-Reihe und unter der Regie von Kenneth Branagh