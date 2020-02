A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Woody’s Dasein als Lieblingsspielzeug ist schlagartig zu Ende, als Forky auftaucht. Doch Forky will gar kein Spielzeug sein, er will einfach zurück in den Müll! Mit seiner Flucht beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, in dem die Freunde auf Spielsachen der ganz anderen Art treffen…

Altersfreigabe (FSK): 0 - ohne Altersbeschränkung

Dauer: 100 min