Alles steht Kopf, 2015

Die Gedankenwelt von Kindern ist absolut faszinierend. Jeder, der schon mal mit einem Kind gesprochen hat, kann das sicher bezeugen. Dieser Film nimmt uns mit in das Gehirn eines kleinen Mädchens namens Riley, wo wir die fünf Hauptcharaktere kennenlernen: Freude, Ekel, Kummer, Wut und Angst. Alle fünf sitzen an der Steuerzentrale in Rileys Kopf und streiten darüber, wie das Mädchen auf die gesamte Bandbreite an Lebenssituationen reagieren soll. Der Gewinner darf schließlich über die Emotion entscheiden. Die größte Herausforderung steht aber noch bevor: Rileys Familie zieht in eine andere Stadt und das Mädchen muss sich an das neue Leben dort anpassen. Das Konzept des Films ist einfach brillant. Und man fragt sich nicht nur einmal, über was die eigenen Emotionen wohl gerade streiten.