Disney+ kommt bald

Gehöre zu den Ersten und bestelle Disney+ zum einmaligen Frühbucherpreis vor. Angebot gilt bis 23. März 2020. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Von Beginn an kannst du exklusive Disney+ Originals streamen wie „The Mandalorian“, die allererste Live-Action-Serie von Star Wars, „High School Musical: Das Musical: Die Serie", die uns zurück and die East High bringt oder auch die zeitlose Live-Action-Fassung des animierten Zeichentrick-Klassikers „Susi und Strolch“ von 1955. Du hast außerdem einen noch nie dagewesenen Zugang zu einer unglaublichen Vielfalt an Klassikern, Kino-Blockbustern, neuen Serien, Dokumentarfilmen aus der ganzen Welt und vielen Disney Channel-Folgen.

Nur noch wenige Tage bis zum Launch. Um deine Vorfreude noch größer zu machen, hier ein kleiner Vorgeschmack auf einige Highlights, die dich ab dem 24. März auf Disney+ erwarten.