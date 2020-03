Entdeckt mit uns „High School Musical: Das Musical: Die Serie“

Der Geist von „High School Musical“ ist zurück – diesmal als Mockumentary-Musical-Serie mit neuen Charakteren, neuen Handlungen, neuen Songs und natürlich neuer Dramatik.

Und das alles könnt ihr von „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, ab dem 24. März exklusiv auf Disney+, erwarten.



Pünktlich zum Start von Disney+ am 24. März werden am Wochenende vor Launch exklusiv die ersten beiden Folgen der neuen Disney+ Original Serie „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ als Premiere im Disney Channel zu sehen sein:

Freitag 20. März

19:40Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 1)

22:15 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 1)

Samstag 21. März

16:20 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 1)

19:40 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 2)

22:25 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 1)

22:55 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 2)

Sonntag 22. März

15:20 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 1)

15:50 Uhr - High School Musical: Das Musical: Die Serie (Episode 2)

Als Tim Federle, der Schöpfer der Show, mit dem Casting für „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ begann, wollte er eines auf jeden Fall: Echte Teenager. Nach dem er hunderte Casting-Videos durchforsted hatte, konnte Federle als Besetzung ein echtes Dreamteam zusammenstellen. Diese Besetzung wuchs gewissermaßen mit „High School Musical“ auf – sie besaß „High School Musical“-Brotdosen und spielte in Schulaufführungen des Stücks mit. Und so ist jeder einzelne von ihnen mehr als glücklich, Teil der neuen Serie zu sein. „Das ist etwas ganz besonderes“, sagt Sofia Wylie, die die modebegeisterte Tänzerin Gina spielt. „Ich bin so froh, an etwas teilhaben zu dürfen, mit dem ich aufgewachsen bin und das mir sehr am Herzen liegt.“