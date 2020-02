Die coolsten Sammlerstücke

Ein Disney Sammler zu sein, ist einfach – und mit den neuen Marken bei shopDisney sogar noch einfacher. Höchste Zeit also, Platz in den Regalen zu schaffen, um deine Disney Sammlung ins beste Licht zu rücken. Sieh dir die wunderschöne Disney Wisdom Kollektion mit beliebten Plüschfiguren an, bestickt mit inspirierenden Zitaten aus ihren Filmen. Königlich ist die neue Prinzessinnen-Anhänger-Kollektion, eine Schmucklinie zum Sammeln mit 12 Disney Prinzessinnen.