Donald Duck Kollektion

Wer gern sammelt, sollte auch einen Blick auf den Rest der Donald Duck Kollektion bei shopDisney werfen. Dieser Figurenbecher zum 85. Geburtstag eignet sich ideal als Blickfang bei der Arbeit oder zu Hause. Schaff Platz in deiner Ansteckersammlung (ab 9. Juni), denn hier kommt ein Set mit kultigen Posen und Sprüchen der berühmten Ente. Mit diesem Donald Duck Baby-Body kannst du deine Begeisterung an deine Küken weitergeben. Oder was hältst du von einem T-Shirt für dich selbst mit Figurenaufdruck und zwei von Donalds klassischen Sprüchen?