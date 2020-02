Regenbogen-Ohren und Regenbogen-Plüschfigur

Bestimmt hast du diese Micky Regenbogen-Ohren schon in den Disney Parks gesehen und hättest sie gern selbst gehabt. Jetzt sind sie zum ersten Mal überhaupt bei shopDisney erhältlich. Mit den bunten Pailletten kannst du dich 'Ohren über Kopf' in die Pride Feierlichkeiten stürzen und schillerst dabei stolz in allen Farben des Regenbogens.

Wenn du gern eine neue, bezaubernde Plüschfigur für deine Sammlung hättest, bietet sich Regenbogen-Micky an, von Kopf bis Fuß bunt. Eine einmalige Ergänzung für den Rest deiner Plüschfiguren.