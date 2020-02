Sammler aufgepasst! Wir stellen die Disney Prinzessinnen-Charms-Kollektion vor – eine neue, erlesene Schmucklinie, die sich hervorragend zum Sammeln eignet und die du mit Sicherheit lieben wirst – exklusiv bei shopDisney.

Jeden Monat bringen wir einen exklusiven Disney Prinzessinnen-Charm heraus. Den Anfang macht am 26. Januar Dornröschen. Jeder Anhänger wartet mit einem wunderschönen Bild der Prinzessin auf und ist zu beiden Seiten von zwei Glasperlen in den typischen Farben der jeweiligen Prinzessin umgeben. Als Ergänzung zu den Anhängern wird es Armbänder in zwei Größen geben, eine für Erwachsene, eine für Kinder. Wenn du alle Prinzessinnen-Charms sammelst, zieren zum Ende des Jahres 12 Prinzessinnen deinen Arm.