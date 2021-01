Die Zeichentrickserie Family Guy zeigt die Abenteuer der Familie Griffin. Der erbarmungslos ignorante Peter und seine Ehefrau Lois wohnen in Quahog, R. I., und haben drei Kinder. Meg, das älteste Kind, ist eine Außenseiterin und der jugendliche Chris ist unbeholfen und ahnungslos, wenn es um das andere Geschlecht geht. Der Jüngste, Stewie, ist ein geniales Baby, das seine Mutter töten und die Welt zerstören will. Der sprechende Hund, Brian, hält Stewie in Schach, während er an Martinis nippt und Antworten auf seine eigenen Lebensfragen sucht.