Eine nervenzerreißende Krankenhausserie, die in der betriebsamsten und berüchtigtsten Notaufnahme des Landes spielt, wo der unglaubliche Zustrom an Patienten die begrenzten Kapazitäten überschreiten kann, die den Ärzten und Pflegern zur Verfügung stehen. Aber ihr Job ist es, sie dennoch alle zu versorgen. Diesen Zustand mangelnder Kapazitäten nennt man Code Black. Im Herzen dieser Notaufnahme steht Oberärztin Dr. Leanne Rorish, Leiterin des Schockbereichs, der für Schwerstverletzte in unmittelbarer Lebensgefahr reserviert ist.